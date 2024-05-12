"تعليم الجيزة": عدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، الامتحانات من خلال غرفة العمليات بديوان عام المديرية.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات.

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وشدد على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية في حال حيازة الطالب تليفون محمول، حتي لو لم يستخدم وكان (مُغلقًا).

وأوضح أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

هذا وقد أدى اليوم طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان فى مادتى العلوم والمهارات مهنية بنسبة حضور 98%

وأدى طلاب الصف الثانى الإعدادى الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية بنسبة حضور 97%

كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مواد الأحياء وعلم النفس واللغة الأجنبية بنسبة حضور 99%

كما شدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورًا، وعلى مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

ووجه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التعاون المثمر مع رؤساء لجان الامتحانات والحرص على حل المشكلات التى تواجههم مع ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.