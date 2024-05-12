الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جاوبوا وانتو ساكتين".. مدرسة توزع على طلاب أولى إعدادي نفس امتحان الترم الأول

امتحانات
امتحانات

في واقعة تحدث لأول مرة، قررت مدرسة في محافظة القاهرة أن تمتحن طلاب الصف الأول الإعدادي بنفس امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الترم الأول.

وقال الطلاب وأولياء أمورهم خلال استغاثة مرسلة لـ"الدستور": "حدثت حاجة غريبة جدًا مع أولادنا في امتحان الإنجليزي للصف الأول الإعدادي داخل مدرسة نهضة مصر التجريبية بمحافظة القاهرة، حيث قامت المدرسة بتوزيع نفس امتحان الترم الأول في المادة، وعندما اعترض الطلاب، قال المراقبون لهم جاوبوا على الامتحان وأنتم ساكتين".

وأضاف أولياء الأمور خلال استغاثتهم المرسلة لـ"الدستور": "عندما اكتشفت المدرسة هذا الخطأ الجسيم، لم يقوموا بإعطاء ورق الأسئلة للطلاب في نهاية اللجنة، حتى لا يكون هناك دليل مع أحد منهم على هذه الواقعة".

من جانبه، قالت المدرسة عبر الجروب الرسمي لها في التواصل مع أولياء الأمور: "تفيد إدارة المدرسة بأنه سيتم مراعاة مصلحة الطالب بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي، وفي حالة وجود أي تعليق فني على الامتحان، سيتم احتساب الدرجات لصالح الطالب".

وطالب أولياء الأمور من مديرية التربية والتعليم في القاهرة التحقيق في الأمر ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات ضدهم.

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