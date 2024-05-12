سقوط 4 متهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء في أسوان 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 4 عاطلين بتهمة سرقة موقع تحت الإنشاء في أسوان .

تبلغ لمركز شرطة إدفو من مهندس بإحدى الشركات، أنه حال تواجده بموقع الشركة محل عمله الكائن بدائرة المركز، فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" وبحوزتهم أسلحة نارية بالاستيلاء على 4 هواتف محمولة - 2 "لاب توب" – 5 شاشات تلفاز من داخل استراحة العمال بالموقع كرهًا عنه.



بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 عاطلين "لإثنان منهم مسجلين خطر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم ضبطهم وبحوزتهم 2 بندقية آلية - 2 خزينة - بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات.



بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارة "ربع نقل" ملك أحدهم "ضُبطت"، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.