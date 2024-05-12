الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط 4 متهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء في أسوان 

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط  4 عاطلين بتهمة سرقة موقع تحت الإنشاء في أسوان .

تبلغ لمركز شرطة إدفو من مهندس بإحدى الشركات، أنه حال تواجده بموقع الشركة محل عمله الكائن بدائرة المركز، فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" وبحوزتهم أسلحة نارية بالاستيلاء على 4 هواتف محمولة - 2 "لاب توب" – 5 شاشات تلفاز من داخل استراحة العمال بالموقع كرهًا عنه.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 عاطلين "لإثنان منهم مسجلين خطر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم ضبطهم وبحوزتهم 2 بندقية آلية - 2 خزينة - بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارة "ربع نقل" ملك أحدهم "ضُبطت"، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية عاطلين سرقة أسوان

مواد متعلقة

انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024.. تضامن أسوان: تستهدف وصول اللحوم لجميع الأسر

الأكثر قراءة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

"الطريقة الأكبرية": تطوير مساجد آل البيت يساهم فى نشر الوسطية.. ونشكر الرئيس السيسى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب