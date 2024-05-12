الرئيس السيسى وسلطان البهرة.. لقاءات تعاون "أحيت" مساجد تاريخية

يُطلق على لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلطان البهرة اللقاءات التاريخية التى من خلالها يتم الكثير من التعاون وإحياء مساجد تاريخية.

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أمس السسبت الموافق 11 مايو استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عزالدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"مفضل محمد" ممثل السلطان بالقاهرة.

وخلال اللقاء تمت الإشادة بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر.

فى أغسطس لعام 2023 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطان البهرة وحينها أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر، مثمنًا ما تتمتع به تحت قيادة الرئيس من تعزيز للمواطنة على أساس التسامح الديني والتعايش السلمي، بما يكفل للجميع مناخًا مستقرًا للسلام الاجتماعي، ومشيدًا بإيمان الرئيس بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وانفتاح مصر على كافة الأديان والطوائف، استنادًا إلى تاريخ شعبها العريق وحضارته الفريدة وفهمه الصحيح للدين.

وفى أبريل لعام 2022 شارك السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، الرئيس السيسي في الاحتفال بافتتاح مسجد الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد التي أعقبت اندلاع حريق بالقرب من ساحته في الـ30 من يناير الماضي.

وأصدر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بيانًا قال فيه إن سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، ومسجد الحسين، فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".

المساجد التي تم ترميمها في الفترة الأخيرة بواسطة طائفة البهرة في مصر

جامع الحاكم بأمر الله.. آمال الترميم منذ عهد السادات.

مسجد الجيوشي.. أقدم المساجد الفاطمية في مصر.

مسجد سيدنا الحسين.

ضريح السيدة نفيسة.. تجديد كامل لمقصورة المقام.

المسجد الأقمر.