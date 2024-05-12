الأحد 12 مايو 2024
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محافظات

وكيل "صحة سوهاج" يوجه بتخصيص وحدة حروق متكاملة بالمستشفى العام

الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس من الحدث

واصل الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بـسوهاج، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد مستشفى سوهاج العام، رافقه خلالها الدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، وبحضور الدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتور هيثم محيى الدين، نائب مدير المستشفي.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسوهاج، ودعم القيادة السياسية وسعيها الدائم لحصول المواطنين علي أفضل خدمة ممكنة، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وتفقد وكيل صحة سوهاج قسم الاستقبال والطؤاري واستقبال الأطفال ووحدة العناية المركزة وأعمال التطوير الجاية، مشيدًا بانتظام العمل وتواجد الفريق الطبي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وعقد وكيل صحة سوهاج اجتماعًا مصغرًا مع إدارة المستشفى لمناقشة عدد من المواضيع المهمة بشأن تطوير الخدمة الطبية والتوسع في تقديم الخدمات موجها بتخصص أحد المباني بالمستشفي لوحدة حروق متكاملة تضم وحدة عناية حروق وغرفة عمليات وقيم داخلي موجها الطب العلاجي بالإستعداد في تجهيز الكوادر البشرية للوحدة، كما تابع أعمال التطوير الجارية والتشديد علي سرعة الانتهاء منها.

الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفى سوهاج العام الدكتور حسن محروس الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والدكتور هيثم محي الدين نائب مدير المستشفي

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