"تعليم سوهاج" تتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه سليمان بخيت، وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأحمد مقبول مدير إدارة أخميم، وفاضل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدرسة الفتح الابتدائية بأخميم.

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اطمأن وكيل الوزارة ومرافقوه على سير الامتحانات، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية كما اطمأنوا على توفير المناخ الآمن للطلاب لتأدية الامتحان في يسر، وتأكدوا من وضوح أسئلة الامتحانات وأنها تراعي جميع المعايير التي وضعتها الوزارة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة اتباع جميع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أعلنت فى وقت سابق، وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة ابتدائى وإعدادى وثانوى، جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس والضوابط المنظمة لها.

وأوضحت أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى مايو 2024 على فترتين صباحية ومسائية للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة اعتبارا من 8-5-2024 بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، والسبت 11-5-2024 بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، و13-5-2024 بمادتى لغة إنجليزية وICT، والأربعاء 15-5-2024 نهاية الامتحانات بمادتى العلوم والمهارات المهنية.

وفى سياق آخر، انطلقت المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي من كافة مدارس الجمهورية بما فيهم مدارس محافظة سوهاج بأنواعها المختلفة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، وذلك غدا الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤.

وتأتي هذه المسابقة، التي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، في ظل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لتنمية مهارات الطلاب العلمية والارتقاء بمهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيان لها، أن شروط المسابقة تتضمن أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس المصرية (الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، ويتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف، وأن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة، وعمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة، على أن يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته، وفي حالة تقديم مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط، ويتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة.