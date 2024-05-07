الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعرف على جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى فى سوهاج

الدكتور ياسر محمود
الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة ابتدائى وإعدادى وثانوى، جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول للصفين الرابع والخامس والضوابط المنظمة لها

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى مايو 2024 على فترتين صباحية ومسائية للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة اعتبارا من 8/ 5/ 2024  بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، والسبت 11/5 /2024 بمادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية، و13 / 5/ 2024 بمادتى لغة إنجليزية وICT، والأربعاء 15 / 5/ 2024 نهاية الامتحانات بمادتى العلوم والمهارات المهنية.

وزارة التعليم تعلن انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي اليوم الثلاثاء
 وفى سياق آخر، انطلقت المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي من كافة مدارس الجمهورية بما فيهم مدارس محافظة سوهاج  بأنواعها المختلفة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، وذلك غدا الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤.

وتأتي هذه المسابقة، التي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، في ظل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لتنمية مهارات الطلاب العلمية والارتقاء بمهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى بيان لها أن شروط المسابقة تتضمن أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس المصرية (الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، ويتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف، وأن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة، وعمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة، على أن يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته، وفي حالة تقديم مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط، ويتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة.

مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة امتحانات الخاصة وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

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