الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران مطرانيات البلينا وجرجا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط

اثناء الزيارة
اثناء الزيارة

استكمل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد عمرو أبوسحلي وكيل فرع الأمن الوطني، اليوم، جولتهم الميدانية لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، بزيارة مطرانيات البلينا وجرجا، بحضور الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، ولفيف من الآباء والكهنة، والمواطنين المترددين على المطرانيات للاحتفال بالعيد.

كما رافق المحافظ ومدير الأمن، خلال تقديم التهنئة، كل من الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعقيد وائل أبوالقاسم نائب المستشار العسكري، والنائب محمود أبوالخير، والنائب نور أبوستيت، والنائب إلهامي البارودي أعضاء مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.

قيادات محافظة سوهاج تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

وعبر مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بتلك الزيارة التي تتكرر دائمًا في الأعياد، مؤكدين على إرساء قيم التسامح والتواصل، موجهين الشكر للسيد المحافظ ومرافقيه على هذه الزيارة، ومشاعر المودة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب السوهاجي.

وكان محافظ سوهاج والوفد المرافق له بدأوا جولتهم لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد منذ الصباح الباكر.

وقد استهل وفد قيادات محافظة سوهاج جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، حيث كان في استقبالهم الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، وعدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

كما وجه المحافظ ومدير الأمن التهنئة لجميع الإخوة الأقباط من أبناء سوهاج بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدين أن الشعب المصرى نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدته وقوته، وكذلك عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك الأعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري.

فى الوقت نفسه، توافدت قيادات الأحزاب السياسية، ومنها حزب الشعب الجمهوري بسوهاج برئاسة المهندس محمد عويضة أمين الحزب والنائبة ألفت المزلاوى، وعدد من الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية المختلفة؛ لتقديم التهانى للإخوة الأقباط فى الكنائس والمطرانيات.

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اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اللواء محمد شرباش وزير الداخلية مدير امن سوهاج سحلي فرع الأمن الوطني محافظة سوهاج

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