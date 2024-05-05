قيادات محافظة سوهاج تزور المطرانيات وتقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو أبوسحلي وكيل فرع الأمن الوطني، والعقيد أ.ح وائل أبوالقاسم نائب المستشار العسكري، والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، زيارة لعدد من المطرانيات لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقد استهل وفد قيادات محافظة سوهاج جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، حيث كان في استقبالهم الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، وعدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

الشعب المصرى نسيج واحد

وجه المحافظ ومدير الأمن التهنئة لجميع الأخوة الأقباط من أبناء سوهاج بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدين أن الشعب المصرى نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدته وقوته، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مشيرا إلى أن تلك الأعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري.

ورافق المحافظ خلال تقديم التهنئة للإخوة الأقباط النائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائبة غادة الضبع، والنائبة ألفت المزلاوي، أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من رجال الدين الإسلامي من الأزهر والاوقاف، والقيادات التنفيذية، والشعبية، ومن المقرر أن يقوم محافظ سوهاج ومرافقيه أيضا بزيارة مطرانيات الأقباط بجرجا، والبلينا، وطهطا، والمراغة.

فى الوقت نفسه، توافدت قيادات الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري بسوهاج برئاسة المهندس محمد عويضة أمين الحزب والنائبة ألفت المزلاوى، وعدد من الامناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية المختلفة؛ لتقديم التهانى للأخوة الأقباط فى الكنائس والمطرانيات.

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