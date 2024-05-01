محافظ سوهاج يتابع أعمال إنشاء مدفن صحى للقمامة والمخلفات الصلبة بالمراغة

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة على مساحة 20 فدانًا بقرية "الغريزات"، بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في إطار حماية البيئة والحفاظ على سلامة المواطنين، في ظل توجهات الدولة نحو بيئة نظيفة، موجهًا مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالمتابعة المستمرة، والعمل على تذليل أي معوقات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ومتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية، والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق رضا المواطنين.

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وعلى الجانب الآخر، أعلن اللواء طارق الفقي عن توريد 20 ألفًا و753 طن أقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح يوم 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.

وأكد الفقي على جميع الجهات المعنية بتذليل أي عقبات أمام المزارعين، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المتسلمة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 183 ألفًا و518 فدانًا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقعًا تخزينيًا، بالإضافة إلى تشكيل لجان تسلم الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة "٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣,٥، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠ جنيه درجة نقاوة ٢٢,٥".