الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صعقة كهربائية تقتل طالبًا داخل حمام منزله بسوهاج

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء بدائرة مركز المنشاة في جنوب محافظة  سوهاج.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام داخل حمام المنزل، صعقه التيار الكهربائي من سخان المياه مما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بورود بلاغ، بوصول المدعو “ناصر ح - 15 سنة- طالب” لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء.

وبسؤال والده “مدرس”، أكد أنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بحمام المنزل صعقه التيار الكهربائي من سخان المياه مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية  وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دائرة مركزالمنشاه جنوب محافظة سوهاج صعقه التيار الكهربائي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير امن سوهاج مأمور مركز شرطة المنشا مستشفى سوهاج الجامعى

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