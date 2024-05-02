الخميس 02 مايو 2024
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محافظات

ضبط أخصائي تمريض يزور المحررات الرسمية بسوهاج

حبس اخصائى تمريض
حبس اخصائى تمريض - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط أخصائي تمريض وآخر قاما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تقليد الأختام الحكومية وتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية وترويجها على العملاء، بمركز ساقلته شرقي محافظة سوهاج.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة ساقلته، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، مفادها قيام كل من:- "محمد ع ر ر" 44 عامًا، لا يعمل، و"هاني م ع ب" 46 عامًا، أخصائي تمريض- ومقيمان دائرة المركز، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في تقليد الأختام الحكومية وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها بالطرق المشروعة، وذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للتقرير الواحد.

الأجهزة الأمنية بسوهاج أخصائي تمريض الأختام الحكومية وتزوير المحررات الرسمية بمركز ساقلتة شرباش اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

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