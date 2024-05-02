مصرع مسن أسفل عجلات القطار بسوهاج

لقي مسن مصرعه بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، وذلك على إثر اصطدام أحد القطارات بها حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

ترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة طما يفيد بتحرير محضر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ من ناظر محطة سكة حديد طما باستقباله إشارة من سائق القطار الروسي "أسوان – القاهرة" بأنه أثناء مروره دائرة المركز طما اصطدم بإحدى الماره أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة فقام بإطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم يستجيب ولم يتمكن من مفادته واصطدم بها.

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وتبين وفاة المدعو ويليام ج ل ج-سن 69 بالمعاش ومقيم أسيوط على إثر إصطدام إحدى القطارات بها حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة مركز طما تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

بإجراء التحريات اللازمة التى أشرف عليها اللواء مدير المباحث الجنائية ومباحث المواصلات بسوهاج، تبين وجود بلاغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بوجود إشارة من قائد القطار "أسوان – القاهرة" بوفاة مسن وبسؤال شقيقة المصاب المدعو عيسي ج ل ج- سن 47 سائق ومقيم بذات العنوان واقر بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.

وكان تقرير المستشفى المركزى افاد وفاه المدعو ويليام ج ل ج-سن 69 بالمعاش ومقيم أسيوط على إثر اصابته بنزيف فى المخ نتيجة إصطدام إحدى القطارات بها حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة مركز طما تم نقل الجثة إلى المستشفى