الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بسوهاج

جثة مسن - أرشيفية
جثة مسن - أرشيفية

لقي مسن مصرعه  بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، وذلك على إثر اصطدام أحد القطارات بها حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

ترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة طما يفيد بتحرير محضر بمعرفة قسم شرطة  النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ من ناظر محطة سكة حديد طما باستقباله إشارة من سائق القطار الروسي "أسوان – القاهرة" بأنه  أثناء مروره دائرة المركز طما اصطدم بإحدى الماره أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة فقام بإطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم يستجيب ولم يتمكن من مفادته واصطدم بها.

مصرع سائق وإصابة شاب في حادث انقلاب سيارة بسوهاج
 

وتبين وفاة المدعو ويليام ج ل ج-سن 69 بالمعاش ومقيم أسيوط على إثر  إصطدام إحدى القطارات بها حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة مركز طما تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

بإجراء التحريات اللازمة  التى أشرف عليها اللواء مدير المباحث الجنائية ومباحث المواصلات بسوهاج،  تبين وجود  بلاغ  من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بوجود إشارة من قائد القطار "أسوان – القاهرة" بوفاة مسن وبسؤال  شقيقة المصاب المدعو  عيسي ج ل ج- سن 47 سائق ومقيم بذات العنوان واقر بمضمون ما سبق  ونفي الشبهة الجنائية. 

وكان تقرير المستشفى المركزى افاد وفاه المدعو ويليام ج ل ج-سن 69 بالمعاش ومقيم أسيوط على إثر اصابته بنزيف فى المخ نتيجة إصطدام إحدى القطارات بها حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة مركز طما تم نقل الجثة إلى المستشفى

مركز شرطة طما سوهاج السكة الحديد النيابة العامة اخطارا اللواء محمد عبد المنعم شرباش

مواد متعلقة

محافظ سوهاج: إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوى بجهينة

محافظ سوهاج يتابع أعمال إنشاء مدفن صحى للقمامة والمخلفات الصلبة بالمراغة

محافظ سوهاج: توريد 20 ألفًا و753 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

مصرع سائق وإصابة شاب في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

بسبب خلالفات المصاهرة.. شاب يشعل النيران فى سيارة شقيق زوجته بسوهاج

السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا وضبط طرفيها

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

كلاكيت ثانى مرة فى أيام..الجهات الأمنية بسوهاج توجه ضربات موجعة للكيانات التعليمية الوهمية

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

كهربائى يحول جسد ابنته لأشلاء فى الهرم

ضبطهما زوج عشيقته فى وضع مخل فنزل من الشباك عاريًا فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا