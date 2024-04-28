كلاكيت ثانى مره في أيام..الجهات الأمنية بسوهاج توجه ضربات موجعة للكيانات التعليمية الوهمية

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة سوهاج توجيه ضربات موجعة لأصحاب الكيانات الوهمية، وذلك للمرة الثانية فى غضون أيام حفاظا على أموال المواطنين وتأمينهم من النصب عليهم من مستغلي احتياجات ابنائهم التعليمية وتطوير مهاراتهم الذاتية، حيث تمكنت قوات أمن قسم ثانى سوهاج بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد من ضبط كيان وهمى تعليمى خاص بدورات للغات والكمبيوتر للطلاب مقابل مبالغ من المال.

وظهرت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطار من العميد مأمور قسم ثان سوهاج يتضمن ورود معلومات لفرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام المدعو محمد ا م ع- سن 39 حاصل علي بكالوريوس تجارة بإنشاء وادارة مركز خاص للغات والكمبيوتر ومقيم شارع دائرة القسم وهو كيان تعليمي وهمي لم بحصل على أى ترخيص من الجهات المختصة وذلك تحت مسمي " مركز خاص للغات والكمبيوتر ".

تفاصيل ضبط أكاديمية تعليمية تخصصت فى النصب على الطلاب



وعلى الفور تم استكمال التحريات اللازمة بمعرفة ضباط المباحث تحت إشراف اللواء مدير المباحث الجنائية واستصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة المقر الكائن دائرة قسم ثان سوهاج والذى يتخذه المتهم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الاحتيال علي راغبي الحصول علي شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإعداد المدربين وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

كما تبين من الفحص والتحقيق قيام المتهم بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين " 5000 " إلي 8000 جنيهًا للشهادة الواحدة.

كما عثر الجهات الأمنية بالمقر علي عدد من كتب مجهولة المصدر تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها للطلاب بالمركز – عدد من شهادات اجتياز دورات بأسماء أشخاص مختلفة فـي عدة مجالات وإعداد المدربين منسوب صدورهم للمركز – عدد من دفاتر تحصيل نقدية من الدارسين – أكلاشيه خاص بالمركز يقرأ منطوقه مركز خاص – جهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصه فنيًا تبين احتوائه علي العديد من نماذج الشهادات المضبوطة والمزمع منحها للدارسين

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة ، وتم عرضه على جهات التحقيق المختصة.

وكانت مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء محمد عبد المنعم شرباش تمكنت ايضا منذ ايام من ضبط أكاديمية تعليمية وهمية تخصصت فى النصب على الطلاب بحجة اعطائهم دورات معتمدة من الجهات المعنية والحكومية لتطوير قدراتهم البشرية.