الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

بالأسماء.. تعيين 6 قيادات أكاديمية جديدة بمستشفيات سوهاج الجامعية

النعماني
النعماني

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قرارات جديدة بتكليف عدد من القيادات الأكاديمية لتولي مهام عملهم الإداري بالمستشفيات الجامعية.

وقد ضمت القرارات الجديدة تكليف الدكتور سمير عبد المجيد أستاذ الجراحة العامة مديرًا لمستشفى الطوارئ، وأيضًا تكليف الدكتور أحمد كمال أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب مديرًا لمستشفى الجراحات المتخصصة، بالإضافة إلى تكليف الدكتور أسامة العريبي أستاذ مساعد الجراحة العامة ليكون نائباََ لمدير مستشفى الطوارئ، والدكتور ياسر عثمان نائباََ لمدير مستشفى الجراحات المتخصصة، وكذلك تم تكليف الدكتورة فريدة سامي مدرس طب الأسرة مديرًا للعلاج بأجر، كما تم تكليف الدكتور أحمد علي مديرًا للرعايات المركزة.

وهنأ النعماني، القيادات الجديدة على توليهم مهام عملهم الجديد بالمستشفيات الجامعية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وأن يكونوا على قدر المسئولية، وتظهر بصماتهم المميزة بشكل ملموس من خلال الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لنجاح منظومة العمل الإداري بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعي للتغيير الشامل فى الأداء الوظيفي بكل مستوياته، وتحرص على إعطاء الكفاءات فرصة لتقود زمام العمل، بما يحقق زيادة وجودة الفاعلية فى الأداء والنهوض باسم الجامعة.

الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج خالد عبد العال الدكتور أحمد كمال القيادات الجديدة داء السكري النعماني يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الطب البشري بجامعة سوهاج

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