الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مياه سوهاج: وضع خطط للتشغيل والصيانة فى الأزمات لـ255 محطة مياه

جانب الجوله
جانب الجوله

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه جاري المرور والتفتيش على كافة المواقع ومحطات المياه ورفع كفاءتها ووضع خطط اصلاح سريعة وبرامج زمنية لإصلاح اى أعطال وعمل كافة الصيانات اللازمه لعدد 255 محطه مياه على مستوى المحافظة.

وقال عبد الغفار إنه تم وضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقا لمنهجية علمية ومدروسة هذا بالاضافه الى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكيد على إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بمحطات المياه ونشر الوعي بمخاطر الكلور والأجراءات القياسية بهدف التعامل السريع فى حالات الطوارئ وتنفيذ اى اجراءات تصحيحية لازمه فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات وأضاف سيادته بضرورة تأمين محطات ومنشات مياه الشرب ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة والسلامه والصحة المهنية.

وأكد رئيس مياه سوهاج، على توفير الخدمة بشكل دائم دون توقف وكذلك  ضرورة التحديث الدورى لحالة المحطات ومكوناتها وشدد رئيس مياه سوهاج بتكثيف المراجعات والتفتيش والمتابعات اليومية لكل مواقع الشركة لرفع كفاءة محطات المياه والتأكد من سلامة الإجراءات، والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار 24 ساعة. 

"روحنا واحدة".. مستشفيات جامعة سوهاج تستقبل الأشقاء الفلسطينين المصابين

من جانبه، أوضح المهندس رمضان شعبان  -رئيس قطاع التشغيل والصيانة بمياه سوهاج- انه جارى  المتابعة اليومية على خطط التفتيش التي ينفذها قطاع التشغيل والصيانه والدعم الفني وكافة القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة لضمان كفاءة الأداء التشغيلى وتطبيق برامج الصيانة الماكسيموا وكفاءة الأفراد وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل والتشغيل القياسى ومراجعة مراحل التنقية وبرامج المرور بمحطات المياه.

 وأضاف انه جارى المتابعة  بحضور المهندس  محمد محمود ابو النجا والمهندس أحمد شاكر والمهندس  أحمد حمدى  بقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة  لمياه الشرب والصرف الصحى حيث شملت الجوله زيارة عدد 13 محطة مياه سطحية كبرى و54محطة مياه صغرى وعدد 189 محطة مياه ارتوازى  بجميع مراكز  المحافظه.

المهندس محمد صلاح محمد صلاح سوهاج سيناريوهات السلامة والصحة المهنية مياه سوهاج حالات الطوارئ

مواد متعلقة

إصابة عامل بطلق ناري على يد جاره في سوهاج

تجديد منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج

مصرع مسنة أسفل عجلات القطار الروسي في سوهاج

بـ8 آلاف جنيه الشهادة.. تفاصيل ضبط أكاديمية تعليمية تخصصت فى النصب على الطلاب

محافظ سوهاج يبعث برقيات تهنئة للقيادة السياسية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

ضبط غرفة عمليات غير مرخصة وحملات تفتيشية على المنشآت الطبية في سوهاج

بسب خلاف على مسقى مائى.. إصابة عامل بطلق نارى فى سوهاج

نائب محافظ سوهاج يعقد الاجتماع الدورى لفريق مبادرة "صوتك مسموع"

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

الصيادون عن حملة "مقاطعة الأسماك": "نحن المتضررون.. وهذه هى الحلول"

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة