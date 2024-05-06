خلال زيارته للكنائس.. أمين "الشعب الجمهورى" بسوهاج يؤكد على وحدة النسيج المصرى

تقدم وفد من حزب الشعب الجمهوري بأمانة محافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، والنائبة ألفت المزلاوي، وعدد من أعضاء هيئة المكتب، بالتهنئة للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس والطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

من جانبه، أكد المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، على وحدة النسيج المصري مسلمين ومسيحيين وأنهما على قلب رجل واحد على مر العصور في مواجهة وتجاوز كافة التحديات، متمنيًا لمصر دوام الأمن والأمان والتنمية في شتى المجالات.

و توجه وفد الحزب الى الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك الذي رحب بوفد الحزب، كما توجه الوفد إلى الكنيسة الإنجيلية وتقديم التهنئة لجناب القس مايكل رئيس الطائفة الإنجيلية الذي ثمن مجهود الحزب المتميزة، وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الحزب حتى أصبح له دور مؤثر في المجتمع السوهاجي.

كما توجه أمين الحزب والوفد المرافق له لزيارة عدد من أعضاء الأمانة من الأخوة المسيحيين لتهنئتهم وأسرهم بالعيد، واختتم الوفد زيارته بتقديم التهاني لجميع الطوائف المسيحية والتقاط عدد من الصور التذكارية معهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر، أن وفد الحزب ضم كلا من: المهندس محمد عويضة أمين الحزب، والنائبة ألفت المزلاوي، والمهندس سلطان السمان، و محمد إبراهيم، والدكتور علاء غالب، الأمناء المساعدين للحزب، والدكتور جاد الله جاد الزناتي، والدكتور مصطفى أحمد علم، والدكتور صالح عمر، والدكتور محمود عبد اللاه، رئيس لجنة قطاع الأعمال، و رانيا تمام والدكتورة بسمة جميل، ورشا الشريف، وبطرس القمص، وحنان محسن، ومحمود زيدان، وأحمد عارف.

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