حتى نهاية مايو.. بوابة الوظائف الحكومية تستقبل طلبات شغل وظائف جامعة سوهاج

يواصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، استقبال طلبات التقديم لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة بجامعة سوهاج التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة بين يومى 29/4 و30/5/2024.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادراة

ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظام العمل، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى له مباشرة الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

وتقدم الطلبات باسم الدكتور / رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مع تقديم أصل +6نسخ من ملف الانجازات وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ الاعلان ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ، وترفق بالمستندات الآتية:

المستندات المطلوبة لـ تقديم بوابة الوظائف الحكومية

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحا" به ( الأسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفي– الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانها.

2- بيان تفصيلي عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.

3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات وفقًا لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4 – شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية. 5 – سيره ذاتية.

6 - شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021.