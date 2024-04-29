بوابة الوظائف الحكومية 2024.. وموعد التقديم في مسابقة التربية والتعليم

زاد البحث عن بوابة الوظائف الحكومية 2024 عبر موقع جوجل العالمي، وذلك منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهاز المركزي للنتظيم والإدارة عن حاجتها لتعيين نحو 18 ألف معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال العام الدراسي 2024 - 2025.

بوابة الوظائف الحكومية 2024

فعل الجهاز المركزي للتنظيم والإحصاء بوابة الوظائف الحكومية 2024 لتلقي طلبات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تهدف إلى تعيين 18886 معلم مساعد مادة في المدارس الابتدائية في كافة محافظات الجمهورية لسد العجز في مواد اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة الحاسب الآلي ومادة الرياضيات ومادة العلوم) وذلك لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وبين إعلان الجهاز المركزي للنتظيم والإدارة أنه يمكن لخريجي 18 كلية التقديم في مسابقة تعييات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منها 6 كليات لا تتطلب الحصول على دبوم تربوي و12 كلية تتطلب الحصول على دبلوم تربوي.

موعد التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من يوم 14 - 27 مايو للتقديم في مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم قبول كافة الطلبات التي تستوفي شروط التقديم في المسابقة ويتم استبعاد باقي الطلبات.

ويتم عقد اختبارات للمتقدمين عبر المنصات الإلكترونية للحصول على أفضل عناصر متقدمة ويتم تدريب المتقدمين المجتازين للاختبارات على العناصر الأساسية للوظائف المعلن عنها وذلك لاستقبال العام الدرساي المقبل 2024-2025 بأكثر قدرة على المشاركة في العملية التعليمية للنهوض بمستوى الطلاب الدراسي.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

1 - ان يكون المتقدم مصري الجتنسية وحسن السير والسلوك.

ألا يزيد سنه عن 40 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون تقديره العام مقبول على الأقل.

اجتياز كافة الاختبارات والتدربيات الخاصة بالوظيفة المتقدم ليها.

سداد مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أحد فروع بنوك (البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة).

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