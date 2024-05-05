وكيل منطقة سوهاج الأزهرية يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

ترأس الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وفدًا أزهريًّا ضم الشيخ الضبع محمد أحمد مدير عام الوعظ والفتوى بسوهاج، والشيخ عبدالناصر عبدالكريم مدير إدارة سوهاج الأزهرية، والدكتور عبدالحكم محمد حسين مدير إدارة التعليم النموذجي، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، ولدى وصول وفد المحافظة ومديرية الأمن ومنطقة سوهاج الأزهرية كان في استقبالهم الأنبا باخوم وقيادات المطرانية بسوهاج فى جو ممتلئ بالود والترحيب.

وكان الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، قد رافق، اليوم الأحد، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد عمرو أبوسحلي وكيل فرع الأمن الوطني، والعقيد أ.ح وائل أبوالقاسم نائب المستشار العسكري، لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين بمناسبة عيد القيامة.

وخلال جولته بالمطرانيات، قدم رئيس منطقة سوهاج الأزهرية تهنئة الأزهر الشريف بسوهاج للإخوة المسيحيين، معربًا عن خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة، كما أكد فضيلته أهمية اللقاءات التي تجمع بين شركاء الوطن، دعمًا لروح التشارك واللحمة الوطنية والنسيج المترابط بين أبناء الوطن.

وأبدت قيادات الكنائس سعادتهم البالغة بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدين الدور المهم الذى تتعاون فيه الكنيسة المصرية والأزهر الشريف في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية بجميع عناصرها، انطلاقًا من الأخوة الوطنية ومتانة العلاقات وصدقها بين المطرانيات والمنطقة الأزهرية، ودورها في إحياء القيم المجتمعية الأصيلة التي تحث على التعاون واحترام التنوع، وأهميتها في التصدي للقيم الشاذة الغريبة على مجتمعنا المصري، متمنين في نهاية اللقاء أن يعيد الله هذا العيد على مصرنا الحبيبة بكل الخير والمحبة.

وحرصًا من الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية، على تقديم التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين في مختلف مراكز المحافظة، أناب مديري الإدارات الأزهرية لتقديم تهنئة الأزهر بسوهاج للمطرانيات الفرعية بالمراكز والمدن.