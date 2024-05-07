أمانة عمال حزب الشعب الجمهورى تكرم النماذج المميزة من العمال بسوهاج الجديدة

قامت أمانة العمال بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج برئاسة محمود زيدان -أمين العمال بزيارة عدد من المصانع والورش فى مدينة سوهاج الجديدة، لتكريم عدد من العمال من النماذج المتميزة في العمل بمختلف المصالح الحكومية والخاصة، وذلك في إطار الإحتفال بعيد العمال.

وأعرب زيدان، خلال لقاءه بالعمال عن فخره واعتزازه بما يقدمه عمال مصر الشرفاء من تضحيات وجهد في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن العامل المصري له كل الحب والتقدير فى قلوب الجميع، فبدونه لن تتحقق التنمية، وتكريمه اليوم هو واجب على حزب الشعب الجمهوري فى إطار حرصه على المشاركة مع أبناء وطنه في كافة فعالياته وأنشطته الداعمة دائما للمجتمع المصرى بكافة فئاته وعلى رأسها العمال.

خلال زيارته للكنائس.. أمين "الشعب الجمهورى" بسوهاج يؤكد على وحدة النسيج المصرى

ووجه أمين عمال حزب الشعب الجمهورى بسوهاج رسالة شكر للعمال والنماذج المتميزة في العمل مؤكدا أن مصر بسواعد عمالها قوية وستظل قوية بهم فى ظل بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما وجه الشكر لرئيس مدينة سوهاج الجديدة المهندس محمد عبدالله ونائبه المهندس أحمد خالد مقلد على مجهودهم المتميز في دعم العمال بالمدينة.

وخلال جولتهم على الورش والمصانع كرم محمود زيدان، أمين العمال بحزب الشعب الجمهورى عدد من النماذج المتميزة من مختلف المنشآت الحكومية والخاصة، وكذلك تكريم العامل المثالي، وتم منحهم جميعا دروع الحزب وشهادات تقدير.

وفى سياق أخر، وفي إطار المشاركة المجتمعية التي يقوم بها حزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، تقدم وفد من أمانة محافظة سوهاج أول أمس برئاسة المهندس محمد عويضة أمين الحزب وعدد من أعضاء هيئة المكتب المحافظة، لزيارة الكنائي وتقديم التهنئة للأخوه الأقباط بمختلف الكنائس والطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

من جانبه، أكد المهندس محمد عويضة - أمين الحزب، على وحدة النسيج المصري مسلمين ومسيحيين وأنهما على قلب رجل واحد على مر العصور في مواجهة وتجاوز كافة التحديات؛ متمنيًا لمصر دوام الأمن والأمان والتنمية فى شتى المجالات في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أمانة عمال حزب الشعب الجمهورى

أمانة عمال حزب الشعب الجمهورى

أمانة عمال حزب الشعب الجمهورى

أمانة عمال حزب الشعب الجمهورى

أمانة عمال حزب الشعب الجمهورى

أمانة عمال حزب الشعب الجمهورى