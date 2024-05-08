السكرتير العام يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بجرجا

تفقد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، اليوم، بتفقد المراكز التكنولوجية بكل من "جرجا، والبلينا"، حيث تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، لليوم الثاني على التوالي، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الجهات المعنية، والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، بالمتابعة المستمرة لبدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والعمل على التيسير على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

تعرف على جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي في سوهاج

وأكد السكرتير العام أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، دون أية معوقات، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، والمتابعة المستمرة لكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بدء عده جولات ميدانية لتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أخميم، بحضور لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية.

وتفقد المحافظ الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، واطمأن على انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيرا عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، واطمأن منهم على انتظام سير الاجراءات، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.

وكلف المحافظ كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد على مدار اليوم لمتابعة تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتذليل أية معوقات.