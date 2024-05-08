محافظ سوهاج يتفقد إجراءات التقدم بطلبات التصالح ويوجه بمساعدة المواطنين

واصل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية لتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أخميم، بحضور لطفي محمد علي، رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتور محمد السيد، رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، في إطارمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وتفقد المحافظ الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، واطمأن على انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيرا عليهم، وتوفير كل سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

تعرف على جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى سوهاج

والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، واطمأن منهم على انتظام سير الإجراءات، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.

وكلف المحافظ كل القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد على مدار اليوم لمتابعة تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتذليل أي معوقات.

كما تفقد اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، عددا من المراكز التكنولوجية بكل من "طما، وطهطا، والمراغة"، حيث تابع بدء إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحضور هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة طما، وعامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، وشريف السيد، رئيس مركز ومدينة المراغة.



وأكد السكرتير العام أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، التي تشهد اقبالًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، موجها بتقديم كل التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.