الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تنظم رحلات تعريفية لطلاب كلية التمريض للتعرف على مراحل تنقية المياه

جريدة الدستور

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، رحلة تعريفية لطلاب كلية التمريض بجامعة سوهاج لمحطة مياه غرب السطحية المرشحة وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

 وكذلك كيفية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

 وأضاف "عبد الغفار"، شارك فى الرحلة التعريفية 250 طالبا وطالبة، لتعريفهم بأهم التحليلات الكيميائية والبكتريولوجية التي تجريها الشركة على عينات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية  . 

تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر

من جانبه، أشارت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه في نهاية الرحلات التعريفية يتم تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارهما على الصحة العامة وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء هذا بالإضافة الى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية بين طلاب الجامعة.

مشروع إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمدينة ناصر

وفى سياق آخر، تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب مشروع إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمدينة ناصرفي سوهاج بقيمة 5 مليون جنيه والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 90% كما تم تفقد مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمركز جهينة بقيمة 8 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها منتصف مايو الجارى.

 وكذلك تفقد انشاء محطة مياه نزة المحزمين بمركز جهينة والتى تبلغ تكلفتها الاجمالية 92 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى أكتوبر من العام الجارى، حيث بلغت نسبة التنفيذ 45% هذا بالاضافة الى تفقد مشروع مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه مركز جهينة بقيمة  5 مليون جنيه بتمويل من مؤسسة مصر الخير لتنفيذ شبكات بأطوال 11 كيلو متر طولى.

تفقد أعمال إنشاء الأسوار للمحطات

كما تفقد رئيس مياه سوهاج أعمال إنشاء الأسوار للمحطات والتى تبلغ تكلفتها 24 مليون جنيه لتنفيذ أسوار لعدد 75 محطة لحمايتها من التعدي والحفاظ على أراضى الشركة حيث تم تفقد اعمال تنفيذ سور محطة مياه نجع عبد الرسول الارتوازى التي تبلغ طاقتها التصميمية 2160 متر مكعب لكل يوم.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج محطة مياه الطليحات ومحطة صرف صحى الطليحات للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل، والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحى المعالجة، بالاضافة الى وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج كلية التمريض بجامعة سوهاج لمحطة مياه غرب السطحية مياه نظيف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار

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