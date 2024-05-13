الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تُطلق خدمات إلكترونية تحت شعار "من مكانك"

مياه أسيوط
مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، عن إمكانية الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية تحت شعار "من مكانك" التي تهم العملاء، من خلال موقعها الإلكتروني.


وأوضح المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن هناك العديد من الخدمات التى يمكن أن يستفاد منها العملاء بصفة إلكترونية من تطبيق قراءتى والتى تتيح للمواطن إمكانية تسجيل قراءة العداد وإضافة صورة العداد دقة القراءة، وذلك منذ بداية الشهر وحتى منتصف الشهر، فضلاً عن تطبيق الخط الساخن الذي يسمح بارسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة وإرسال إشعارات للمواطنين بالأعطال والكسور والتنبيه بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة.


الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال تطبيق استعلم

وأضاف "الشرقاوي"، أنه يمكن للعميل من الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه الشهرية من خلال تطبيق "استعلم عن فاتورتك" الذي يتيح للعميل حساب قيمة الفاتورة الشهرية نظير كمية المياه المستهلكة.

ولفت إلى أن قنوات التواصل بين الشركة وجمهور عملاءها يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى جودة خدمات المياه والصرف بكافة مناطق المحافظة، كما يمكن التواصل مع الشركة عبر الاتصال بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بنطاق المحافظة.

وأشارت المحاسب لبنى عبد الله، رئيس القطاع المالى بالشركة، إلى أن النظام المالى لمحاسبة العميل بفاتورة المياه والمعمول به في الشركة يأتى تفعيلا للوائح والقوانين المتبعة  بالشركة القابضة للمياه طبقا للتعليمات المعلنة من وزارة الإسكان والمرافق العمرانية.


هذا وكانت قد عقدت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعها الدورى للجنة التنسيقية المعنية برفع  جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط جاء ذلك بحضور المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.


واستقبل الشرقاوى ممثلى الجهات المعنية المشكلة للجنة التنسيقية من  مسئولي وزارة  الصحة بأسيوط، ومسئولي هيئة الطب الوقائي بأسيوط، ومسئولي شرطة المسطحات المائية بأسيوط، ومسئولي إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وممثلي لإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط، وبحضور  والكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بشركة مياه أسيوط لمناقشة صرف محطة معالجة النواورة مركز البدارى على مصرف البداري.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة العديد من الخدمات التى يمكن أن يستفاد منها تطبيق قراءتى والتى تتيح للمواطن إمكانية تسجيل

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