بينها خاتم إلتون جون.. المغنية الإنجليزية شيرلي باسي تبيع مجوهراتها الخاصة بالمزاد

تعتزم المغنية البريطانية شيرلي باسي بيع بعض من مجموعتها الواسعة من المجوهرات "ذات المغزى" Diamonds are Forever في مزاد علني، بما في ذلك خاتم الماس الذي أهداه لها إلتون جون.

وتقدر قيمة مجموعة المجوهرات الواسعة للمغنية الويلزية السمراء، والتي ستعرضها دار سوثبيز للمزادات في لندن في وقت لاحق من هذا الشهر قبل بيعها بالمزاد العلني للأعمال الخيرية في باريس، بأكثر من 598 ألف جنيه إسترليني، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وتشمل مجموعة المجوهرات عقدًا من الألماس يُقدر بيعه بمبلغ يتراوح بين 270 ألف يورو و320 ألف يورو (232420 جنيهًا إسترلينيًا و275460 جنيهًا إسترلينيًا).

وتشير التقديرات إلى أن مجموعة من الألماس والذهب من إنتاج كارتييه تباع بما يتراوح بين 200 ألف يورو و250 ألف يورو (172.170 جنيهًا إسترلينيًا و215.210 جنيهًا إسترلينيًا).

وغنت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 87 عامًا عن الألماس في فيلم جيمس بوند عام 1971 من بطولة شون كونري، وقالت: إنها قبلت عرض غناء الأغنية لأن كلمات الأغنية "كانت صادقة بالنسبة لي، وبما شعرت به تجاه الألماس آنذاك والآن".

كل قطعة مجوهرات ذات معنى وقصة للمغنية الشهيرة باسي

وقالت باسي: "إن جمع المجوهرات بالنسبة لي يشبه جمع الذكريات، وهذه المجموعة مليئة بها". "كل القطع ذات معنى ولها قصة تروى، سواء اشتريتها لنفسي أو تم إهدائها لي".

وقالت: "هناك هذا الخاتم الجميل العتيق من ستينيات القرن العشرين والمغطى بالألماس الأبيض والذي أهداه لي إلتون جون بعد أن غنيت في إحدى أمسيات حفل الإيدز والذي ارتديته عدة مرات".

وأضافت: "أو مجموعة القلب المصنوعة من الياقوت والألماس التي رأيتها في نافذة أحد متاجر المجوهرات الفاخرة أثناء توقفي في بانكوك في طريقي إلى جولتي الموسيقية الأولى في أستراليا".

وتابعت: "وربما تكون إحدى القطع الأكثر تميزًا في المجموعة هي هذا الزمرد الذي اشتريته بنفسي لإحياء ذكرى أول عرض خاص بي في Royal Variety أمام الملكة الراحلة."

وقالت باسي: إنها وقعت في حب المجوهرات "كمغنية صاعدة واشتريت لنفسي أول عقد من اللؤلؤ - أول قطعة مجوهرات اشتريتها على الإطلاق".

وتشمل القطع الأخرى خاتمًا من الألماس الأصفر، يمكن أن يتراوح سعره بين 165.000 و200.000 يورو (142.030 جنيهًا إسترلينيًا و172.150 جنيهًا إسترلينيًا)، ومجموعة من الزبرجد والياقوت والماس والأحجار الكريمة من المتوقع بيعها بما يتراوح بين 60.000 و70.000 يورو (51.640 جنيهًا إسترلينيًا وجنيه إسترليني) 60،250).

ووفقًا لما أوردته "الجارديان" فإنه سيتم عرض مقتطفات من المجموعة في مزاد سوثبيز في لندن في الفترة من 24 إلى 29 مايو قبل أن يتم عرضها في باريس في الفترة من 4 أكتوبر قبل المزاد المباشر الذي سيقام في مزاد سوثبيز في باريس في 10 أكتوبر المقبل.

وتعد المجموعة جزءًا من البيع نصف السنوي للمجوهرات الجميلة من سوثبيز، حيث تعود عائداتها بالنفع على الجمعيات الخيرية التي اختارتها المغنية الإنجليزية باسي.