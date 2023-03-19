زاد البحث عن رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل الاستعلام عن الوظائف التي تتيحها البوابة ويمكن التقديم والاستعلام عنها بكل سهولة.

استعلام بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نعرض لكم في هذا التقرير رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يمكن به الاستعلام عن مختلف الوظائف التي تقدمت بها.



الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنا

https://jobs.caoa.gov.eg/

بعد الدخول على الرابط التالي

تظهر صفحة بها عدة خيارات في الأعلى

الرئيسية

استعلام

الوظائف

اتصل بنا

دخول

يتم اختيار الخيار استعلام

بعد الضغط عليه تظهر صفحة مكتوب فيها

الاستعلام عن حالة الطلب ثم كتابة

الرقم القومي

رقم التقديم

الضغط على كلمة استعلام



الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية

يمكن من خلال بوابة الوظائف الحكومية التقديم في مختلف الوظائف التي تتيحها





أبرز الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف

وظائف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي بدأت من 2023/03/19 وتستمر حتى 2023/04/18

والمطلوب فيها

مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والبيانات

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات

مدير عام الإدارة العامة للتمكين الرقمي

مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية

مدير عام الشئون المالية

مدير عام الإدارة العامة لمشروعات المنصات والمواقع الرقمية

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي





وظائف جامعة أسيوط متاح التقديم فيها من 2023/03/19 وحتى 2023/04/19

الوظائف المطلوبة

قسم التعليـــم :

• امين جامعة مساعد

• امين كلية التمريض

ثانيا : قسم المستشفيات الجامعية :

• مدير عام الشئون الطبية والعلاجية بمستشفى أم القصور ( المستوى الوظيفــي مدير عام )

• مدير عام الشئون الطبية ( المستوى الوظيفــي مدير عام )

• مدير عام شئون العلاج بأجر ( المستوى الوظيفــي مدير عام



وظائف وزارة المالية بدأت من 2023/03/19 وتستمر إلى 2023/04/19

المطلوب فيها وظائف بالمستوي الوظيفي مدير عام



وظائف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بدأ التقديم فيها من 2023/03/16 ويستمر حتى 2023/04/16، مطلوب مدير عام فرع الهيئه بالأحياء.





وظائف جامعة سوهاج مستمر التقديم فيها حتى 2023/04/16 ومطلوب مدير عام الحسابات والموازنة ومدير عام الشئون الهندسية



وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر(فصل1 الهيئة) 2023/04/12



وظائف وزارة النقل - قطاع النقل البحري من 2023/03/12 الى 2023/04/12

وظائف قيادية - وظائف اشرافية

وظائف مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ مستمرة حتى 2023/04/09

مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني