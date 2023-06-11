رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تفاصيل
ترتفع معدلات البحث رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 لرصد مختلف الوظائف المتاحة التي يعرضها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات، وذلك لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الإطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة.
رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023
ونعرض في التقرير التالي رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 والوظائف الجديدة المتاحة من خلال البوابة.
الوصول إلى رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 من هنا
يمكن الدخول على الرابط التالي والبحث عن الوظيفة المناسبة والتي تكون مطروحة بكافة شروطها وتفاصيلها وموعد انتهاء وتقديم الطلب فيها
الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية في الوقت الحالي 2023
مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي
رئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع
في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
مستمر التقديم فيها حتى 2023/07/03
وظائف قيادية في المجلس الوطنى للاعتماد مستمر التقديم فيها حتى 2023/06/30
طبيب مقيم عن طريق الإعارة في جامعة القاهرة - المعهد القومي للأورام مستمر التقديم فيها حتى 2023/06/12
رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة
مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة في جامعة عين شمس
مستمر التقديم فيها حتى 2023/06/21
الاستعلام عن حالة الطلب
يمكن للمتقدمين للوظائف المختلفة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من خلال رابط تتيحه بوابة الوظائف الحكومية وهو الموجود هنا
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx
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