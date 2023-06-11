الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تفاصيل

الوظائف
الوظائف

ترتفع معدلات البحث رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 لرصد مختلف الوظائف المتاحة التي يعرضها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات، وذلك لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الإطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023

ونعرض في التقرير التالي رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 والوظائف الجديدة المتاحة من خلال البوابة.

الوصول إلى رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 من هنا 

https://jobs.caoa.gov.eg/

يمكن الدخول على الرابط التالي والبحث عن الوظيفة المناسبة والتي تكون مطروحة بكافة شروطها وتفاصيلها وموعد انتهاء وتقديم الطلب فيها 

الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية في الوقت الحالي 2023

مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي

رئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع 

في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي         

مستمر التقديم فيها حتى  2023/07/03        

استعلام بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رابط الاستعلام والتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية وأبرز المسابقات المتاحة

 

وظائف قيادية في المجلس الوطنى للاعتماد مستمر التقديم فيها حتى  2023/06/30        

طبيب مقيم عن طريق الإعارة في جامعة القاهرة - المعهد القومي للأورام  مستمر التقديم فيها حتى  2023/06/12        

رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة

مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة في جامعة عين شمس  

مستمر التقديم فيها حتى  2023/06/21        

الاستعلام عن حالة الطلب

يمكن للمتقدمين للوظائف المختلفة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من خلال رابط تتيحه بوابة الوظائف الحكومية  وهو الموجود هنا 

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

بعد فتح الصفحة 

كتابة 

الرقم القومي

 رقم التقديم

الضغط على استعلام لتظهر النتيجة 

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