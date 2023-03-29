الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2023

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية 2023

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه الوظائف التي يمكن أن تخدم الكثيرين من المواطنين الذين يبحثون عن فرصة عمل وهي متاحة على رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 ويمكن الاستعلام عن مختلف الوظائف المتاحة.
 

رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2023

 

في هذا التقرير نوضح لمتابعي الدستور رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2023 والوظائف الجديدة المتاحة على البوابة.
 

في البداية الاستعلام عن الوظائف الحكومية من هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg
 تظهر صفحة مكتوب فيها 
الاستعلام عن حالة الطلب
يتم كتابة الرقم القومي ورقم التقديم

الضغط على كلمة استعلام 


 

بوابة الوظائف الحكومية.. تقديم وظائف وزارة الأوقاف 2023

استعلام بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية 

 

من أبرز الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية هي كالتالي 
 

مطلوب أستاذ مساعد -معيد -مدرس مساعد -مدرس في جامعة دمياط بدأ التقديم لليوم ويستمر حتى 2023/04/12  

في وزارة التنمية المحلية متاح الوظائف التالية 
أخصائى تخطيط عمرانى تعاقد
مهندس ( ميكانيكا – مدنى – عماره ) تعاقد
أخصائى تشغيل حاسب آلى تعاقد
باحث قانونى تعاقد

التقديم فيها مستمر حتى 2023/04/11 
 

في محافظة الغربية بدأ التقديم في الوظائف  التالية والتي يستمر إلى 2023/05/04 وهي 
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة
مدير عام الدراسات الفنية
 

مطلوب في محافظة القاهرة 
مدير عام منطقة إسكان
سكرتير حي

ويستمر التقديم حتى 2023/04/30
 

في جامعة الإسكندرية متاح وظائف 
مدير عام مشروعات البيئة
أمين الجامعة المساعد للشئون المالية
أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية

مستمرة إلى 2023/04/19



 

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رابط الاستعلام والتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية وأبرز المسابقات المتاحة

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رابط بوابة الوظائف الحكومية المصرية 2023



 

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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