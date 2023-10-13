الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: خطوات استباقية للتعامل مع الثورة الصناعية بملف مستقبل الوظائف

عبير فؤاد مدير عام
عبير فؤاد مدير عام إدارة معلومات سوق العمل بوزارة العمل

قالت عبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، إن الوزارة تعمل على للاستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس G5، ومواكبة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية وصولا لدعم الاقتصاد الرقمي، وذلك عن طريق إعادة تأهيل وبناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الواحد والعشرين، واستحداث وظائف ذات إمكانات، تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.

وأشارت فؤاد في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن وزارة العمل اتخذت خطوات استباقية للتعامل مع مؤثرات الثورة الصناعية في ملف مستقبل الوظائف من خلال التخطيط لاستيعاب هذا التغير وتشكيل لجنة متخصصة من ممثلي الوزارات ذات الصلة لدراسة تقرير المنتدى الاقتصادي 2018، واستخدام تلك النتائج لمستهدفات خطة التعليم الجديد وتطوير رأس المال البشري.

txt

وزارة العمل: متابعة منظومة رقمنة التفتيش العمالى بالإسكندرية وتطوير آلياتها


تطوير الخطة الاستراتيجية القومية لاستحداث وظائف المستقبل

وأضافت أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، نقوم حاليا بتطوير وتحديث مسودة الخطة الاستراتيجية القومية لاستحداث وظائف المستقبل 2030، لمواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة، وأثارها على سوق العمل، حيث يجب صقل مهارات العمال للتكيف مع الثورة الصناعية الرابعة، ومع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ولهذا حرصت وزارة العمل على عقد مجموعة من البروتوكولات مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتأهيل وبناء قدرات الشباب في التكنولوجيا الرقمية من خلال تنفيذ دورات تدريبية في 5 برامج متخصصة متقدمة مثل "الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، محو الأمية الرقمية، البرمجة وتصميم المواقع".

وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لـ42 متدربًا بالدقهلية

وكانت قد قالت عبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، إن عالم العمل تأثر كثيرًا بسبب جائحة كورونا، وظهر ذلك في فقدان ساعات العمل في عام 2020 بنسبة 8.8%، وارتفاع نسبة البطالة، حيث فقد 33 مليون شخص وظائفهم على المستوى العالمي.

سوق العمل وزارة العمل الاستثمار الاقتصاد الرقمي العقول البشرية

مواد متعلقة

عاجل.. للشباب حتى 40 سنة.. فرص عمل جديدة من وزارة العمل

الأكثر قراءة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

ضبط عصابة سرقت 1.4 مليون دولار ومليونى جنيه مصرى من مصنع بأكتوبر

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم