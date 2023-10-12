وزارة العمل: متابعة منظومة رقمنة التفتيش العمالى بالإسكندرية وتطوير آلياتها

قالت وزارة العمل إن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة تابعت منظومة حوسبة التفتيش بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، والتي أنشأتها الوزارة لحوكمة أعمال التفتيش الميداني وتسهيل مهام المفتشين وإحكام الرقابة على المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ومساعدة أصحاب الأعمال لاستكمال الإجراءات التى تحقق الحماية للعامل والمنشأة، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى إطار المشروع المشترك "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية".

يأتى ذلك في إطار خطة المتابعة الميدانية التى تقوم بها الإدارة العامة فى المحافظات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتفعيل آليات العمل فى الأجهزة التابعة للمديريات وربطها بمنظومة التحول الرقمى التى تبنتها الوزارة فى جميع أعمالها، وتذليل المشكلات والعقبات أمام سير عمل تلك المنظومة لإحكام الرقابة على المنشآت وتسهيل مهام عمل المفتشين وحوكمة عمليات التفتيش فى مجالات العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الإدارة العامة لتفتيش العمل، برئاسة السيد الشرقاوي، بدأت في تنفيذ خطة متابعة ميدانية لجميع مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تشغيل منظومة حوسبة التفتيش، والتى تم خلالها الانتهاء من حوسبة عدد "100" مكتب من مكاتب التفتيش، وإعداد "قوائم مراجعة " لكل الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، وتدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة، وذلك للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت، وقائمة مراجعة إلكترونية، وموافاة المنشأة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش.

وأشار إلى أنه خلال متابعة مديرية العمل بالإسكندرية جرى تنظيم لقاء بالتنسيق مع مسئول الحاسب الآلي، وبحضور ممثلى منظمة العمل الدولية، ومفتشي العمل التابعين للمديرية، حيث جرى الاستماع إلى المشكلات والعقبات أمام عمل المنظومة والتحديات التي تواجه المفتشين على أرض الواقع، ووضع حلول لمواجهتها، وتلافي أي أخطاء يمكن أن تحدث خلال مهام العمل الدوري، كما حضر اللقاء مي مجدي، بالإدارة العامة لتفتيش العمل.