الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة الوظائف الحكومية استعلام بالرقم القومي وأبرز الفرص المتاحة

الوظائف الحكومية
الوظائف الحكومية

مع تيسير الحكومة لمختلف الخدمات الحكومية وفرت رابط للاستعلام من خلال بوابة الوظائف الحكومية عن الوظائف التي تم التقديم  فيها بالرقم القومي.

بوابة الوظائف الحكومية استعلام بالرقم القومي

في هذا التقرير نوضح لكم رابط بوابة الوظائف الحكومية استعلام بالرقم القومي وخطوات التقديم في الوظائف المتاحة من خلال البوابة.

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

بعد فتح الرابط تظهر صفحة مكتوب فيها: "التزامًا بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالًا لمبادىء الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة. يقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذا الموقع الخاص بنشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات وذلك لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الإطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية".

ويوجد في الأعلى عدة خيارات يتم اختيار خيار استعلام والضغط عليه.
تظهر صفحة جديدة تطلب الرقم القومي ورقم التقديم.
بعد كتابتهم اضغط استعلام لتظهر النتيجة.

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أبرز وظائف بوابة الوظائف الحكومية

يمكن من خلال بوابة الوظائف الحكومية إيجاد العديد من فرص العمل منها والتقديم في اي وظيفة يتم الدخول عليها لمعرفة الشروط المطلوبة والأوراق المطلوبة للتقديم ثم التقديم فيها.

وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر (فصل1 الهيئة) 
متاحة من 2023/03/12 إلى 2023/04/12 
تتطلب وظائف قيادية

وظائف وزارة النقل - قطاع النقل البحري
متاحة من 2023/03/12 إلى 2023/04/12 
تتطلب وظائف قيادية - وظائف إشرافية
 

وظائف مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ
متاحة من 2023/03/09 إلى 2023/04/09 
تتطلب مديــر عــام الإدارة العامة للتعليـــم الفــــــــني
 

وظائف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 
متاحة من 2023/03/09 إلى 2023/04/09 
تطلب وظائف قيادية

وظائف مديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد
متاحة من 2023/03/05 إلى 2023/04/05 
تطلب مدير عام الإدارة العامة لتصميم وتنفيذ ومتابعة المشروعات

وظائف مديرية الطب البيطري بالدقهلية
متاحة من 2023/03/02 إلى 2023/04/02 
تطلب مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة

وظائف الهيئة المصرية العامة للكتاب
متاحة من 2023/03/01 إلى 2023/03/30 
تطلب وظائف قيادية

وظائف جامعة عين شمس
متاحة من 2023/02/26 إلى 2023/03/27 
تطلب مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب

وظائف مصلحة الطب الشرعي
متاحة من 2023/02/26 إلى 2023/03/27 
تطلب مدير عام الشئون الفنية

وظائف مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
متاحة من 2023/02/20 إلى 2023/03/22 
تطلب مدير عام التعليم الفني
 

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