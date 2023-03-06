الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابه الوظائف الحكومية.. شروط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023

مسابقة 30 ألف معلم
مسابقة 30 ألف معلم 2023

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023، بعد أن فتح جهاز التنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم باب التقديم لها في مرحلتها الثانية في 23 فبراير الماضي ويستمر حتى 9 مارس الجاري.

وحددت التربية والتعليم شروط التقديم لمسابقه 30 ألف معلم 2023 مع الأوراق المطلوبة لذلك، وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

بوابه الوظائف الحكومية مسابقة 30 الف معلم 

يستطيع المعلمون الراغبون في التقديم لمسابقة 30 الف معلم الدخول عبر بوابه الوظائف الحكوميه من هذا الرابط

 https://jobs.caoa.gov.eg/ ، للتقديم لبعض المؤهلات التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل)، والمؤهلات المطلوبة هي مؤهل عال تربية - معلم فصل- ، مؤهل عالي التربية - تعليم أساسي - تعليم ابتدائي- ، مؤهل عالي تربية نوعية - تعليم أساسي - تعليم ابتدائي- ، مؤهل عالي تربية نوعية - معلم فصل- .

بدء برنامج التأهيل التربوى للناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم.. 13 مارس

سجل الآن.. رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023 للخريجين

 

شروط التقديم لمسابقه 30 الف معلم 2023

حددت وزارة التربية والتعليم شروط التقديم لمسابقه 30 الف معلم 2023 ، بأن يتم التقديم في المحافظة الكائن بها  حسب محل إقامته في بطاقة الرقم القومي ، سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (اربعة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- (البنك الإهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة) والتى تعمل في نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.  

ولابد أن يكون المتعلم أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ، يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضٍ على صدوره أربع سنوات على الأقل، ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان ، أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي، أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

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الخميس.. آخر فرصة للتقديم بمسابقة 30 ألف لشغل وظيفة معلم مساعد فصل

30 ألف معلم بوابة الوظائف الحكومية مسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم التنظيم والإدارة

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وائل لطفي

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