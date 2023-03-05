الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخميس.. آخر فرصة للتقديم بمسابقة 30 ألف لشغل وظيفة معلم مساعد فصل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس القادم، ليكون الفرصة الأخيرة لتقدم الراغبين في التقدم لمسابقة 30 الف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الإبتدائية الأولى "الأول، الثاني، الثالث" للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن التقديم يتم إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، على الرابط الآتي: Https://jobs.caoa.gov.eg.

وأكدت وزارة التعليم أنه في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين عن فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة، تم رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة للمتقدم إلى 40 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، كما يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة.

ونصت شروط الإعلان عن المسابقة، ما يلي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية .

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة .

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضٍ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان .

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.

8. أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9. اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

11. سداد مبلغ مقداره 24 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: "البنك الاهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة" والتى تعمل في نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

وتضمن الإعلان تنويها على أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغة ((JPG والمستندات هي:-

1. صورة شخصية للمتقدم.

2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3. صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال).

4. المؤهل الدراسي.

5. المؤهل الأعلى ( إن وجد).

6. الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة اناث.

7. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

8. إيصال الإيداع البنكي.

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعالية بصيغة (JPG).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة سيتم رفض الطلب.

الجهاز الإداري للدولة التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات الفرصة الأخيرة الكشف الطبى بطاقة الخدمات المتكاملة جميع محافظات الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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