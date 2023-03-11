بوابة مصر الرقمية.. الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات التموينية للمستفيدين من بطاقة التموين، وللاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية، والتي منها الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، يجب تسجيل دخول على بوابة مصر الرقمية.

تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية

أولًا: انقر فوق الرابط التالي لبدء عملية التسجيل في بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــا.

ثانيًا: يطلب موقع بوابة مصر الرقمية تأكيد بيانات الرقم القومي للشخص المسجل بأسمه بطاقة التموين، وذلك من خلال الضغط على "تحقق من الرقم القومي"، ثم تفتح نافذة يتم ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم، ثم إدخال رقم المصنع، وأخيرًا الاسم الأول للوالدة، ثم اضغط تحقق.

ملحوظة: رقم المصنع هو الرقم المدون أسفل بطاقة الرقم القومي.

فور الانهاء من هذه الخطوات يقوم المواطن بإدخال رقم الموبايل .

وأخيرًا إنشاء كلمة المرور.

الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

يمكن للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال خدمة الموبايل الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136.

ملحوظة: تشترط وزارة التموين أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية حتى يتم إرسال الرقم السري بنجاح وإتمام الاستعلام.

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

وبخصوص تساؤل المواطنون عن كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، وفرت وزارة التموين رقم سريع من أجل الاستعلام عن بطاقة التموين وهو 9136، حيث يقوم المستفيد من بطاقة التموين بشرط أن يكون رب الأسرة المسجل باسمه رقم الموبايل في قاعدة البيانات بوزارة التموين، بإرسال رقم 1 على هذا الرقم، سوف يتم إرسال الرقم السري، وأيضًا معلومات البطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023

الزيت خليط حجم 800 مللي يصل لنحو 25 جنيهًا.

سعر السكر المعبأ وزن 1 كجم يحقق 10.5 جنيه.

سعر المكرونة وزن 800 جم 10.5 جنيه.

المكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

يبلغ سعر فول معبأ وزن 500 جم 7.50 جنيه.

سعر صلصة وزن 300 جم ببلغ 6 جنيهات.

سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا يبلغ 12 جنيهًا.

سعر مربى أنواع وزن 350 جرامًا يبلغ 14 جنيهًا.

تابع: أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023:

سعر قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم 3 جنيهات.

سعر شاي ناعم وزن 40 جم 3.50 جنيه.

مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم 11 جنيهًا.

سعر عدس مجروش وزن 500 جم 12 جنيهًا.

سعر جبنة تتراباك وزن 500 جم 14 جنيهًا.

سعر کیس ملح طعام وزن 300 جنيه واحد.

سعر جبنة تتراباك وزن 250 جم 7.50 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جرامًا بسعر 2 جنيه.

سعر لبن جاف وزن 125 جم 20 جنيهًا.

سعر خل 5% حجم 900 ملي 5 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات 5.25 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم 2 جنيه.

سعر جبن أبيض زنة 125 جرامًا 4.5 جنيه.

سعر صابون غسيل وزن 125 جم 2.25 جنيه.

سعرمسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم 20 جنيهًا.

سعرمسحوق عادي يدوي وزن 800 جم 10.50 جنيه.