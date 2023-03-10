الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023

بطاقة التموين
بطاقة التموين

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023 عبر المنصات الإلكترونية والذي يوفر العديد من الخدمات التموينية للمواطنين من (إضافة أفراد جدد واستخراج بطاقة تموين جديدة ونقل من محافظة إلى أخر و …) بشكل إلكتروني دون جهد أو إهدار للوقت وفقا للخطة الرقمية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها على كافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعي دعم مصر من خلال هذا الرابط (من هنا) وبوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا) للاستعلام عن كافة الخدمات التموينية واتاحتها للمواطنين خلال ساعات فقط من تقديم الطلبات وذلك لأصحاب البطاقات التموينية في كافة محافظات الجمهورية.

تقدم المواقع السابقة كافة الخدمات التموينية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على حقوقهم في السلع الغذائية التي تدعمها الدولة للمواطنين من (إضافة أفراد جدد، استخراج بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخر، تفعيل البطاقة التموينية …).

 

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كيفية الاستعلام عن البطاقات التمونيية 2023

يمكن للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية الاستعلام عن بطاقاتهم والتي بموجبها يحصلون على حقوقهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الخطوة الأولى: الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط (من هنا) أو بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • الخطوة االثانية:اختيار أيقونة خدمات التموين.
  • الخطوة الثالثة: إدخال بيانات صاحب البطاقة التموينية (الاسم ثلاثي، الرقم القومي، الوظيفية، محافظة الإقامة،).
  • الخطوة الرابعة: اختيار الخدمة المراد انجازها.
  • الخطوة الخامسة: تسجيل رقم البطاقة التموينية.
  • الخطوة السادسة: الضغط على كلمة استعلام.
  • الخطوة السابعة: عرض نتيجة البحث.
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وزير التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية

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وزير التموين: طرح كوبونات السلع فى المجمعات الاستهلاكية

نصيب الفرد من السلع التموينية شهريا 

فعلت وزارة التموين رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023 ليتمكن كافة المسجلين عبر منظومة التموين الإلكترونية من صرف حصصهم من السلع الغذائية المدعمة بقيمة 50 جنيه شهريا للفرد ويمكن من خلالها الحصول على ( زيت، سكر، أرز، مكرونة، شاي، دقيق، مسحوق غسيل، سمن ، ….) بشكل مجاني تماما.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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