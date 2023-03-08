الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم ‏طرح كوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

 

وأضاف "المصيلحي"، في تصريحات له، أن فئات الكوبونات 50 ‏و100 و150 و200 و250 و300 جنيه للكوبون الواحد، يمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منها ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة أو من معارض "أهلا ‏رمضان" التي تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

ويمكن صرف كوبونات بيت الزكاة والصدقات المصري ‏ومؤسسة مصر الخير بفئاتها المختلفة من فروع المجمعات الاستهلاكية.

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