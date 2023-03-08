وزير التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم طرح كوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف "المصيلحي"، في تصريحات له، أن فئات الكوبونات 50 و100 و150 و200 و250 و300 جنيه للكوبون الواحد، يمكن للمواطن شراء أى كمية منها ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة أو من معارض "أهلا رمضان" التي تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ويمكن صرف كوبونات بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة مصر الخير بفئاتها المختلفة من فروع المجمعات الاستهلاكية.