وزير التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم ‏طرح كوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف "المصيلحي"، في تصريحات له، أن فئات الكوبونات 50 ‏و100 و150 و200 و250 و300 جنيه للكوبون الواحد، يمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منها ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة أو من معارض "أهلا ‏رمضان" التي تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويمكن صرف كوبونات بيت الزكاة والصدقات المصري ‏ومؤسسة مصر الخير بفئاتها المختلفة من فروع المجمعات الاستهلاكية.