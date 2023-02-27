الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023

بطاقات التموين
بطاقات التموين

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023.. يبحث المواطنون عن رابط الاستفسار عن البطاقة التموينية بالاسم من خلال موقع دعم مصر الذي تم تفعيله من قبل الحكومة المصرية.

وجاء الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي، ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً على محركات البحث المختلفة، منها «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، من أنحاء الجمهورية.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023

 

بالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي، يرصد «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما يخص بطاقة التموين ورابط الاستعلام عنها بالرقم القومي.

يمكن لحاملي البطاقات التموينية تحديث بياناتهم، بالإضافة إلى إضافة بيانات حديثي الولادة والزوجة وغيرها من البيانات المختلفة من خلال موقع دعم مصر، لذلك مكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من الاستفسار عن البطاقة التموينية من خلال موقع الدعم الرقمي المصري بكل سهولة ووفقا لبعض الخطوات المتاحة لكل مواطن.

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023

 

  • في البداية يتم تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر الإلكتروني هنـــــــا.
  • ومن ثم يتم الضغط على الاستعلام عن مكاتب التموين.
  • ويتم إدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم والرقم القومي.
  • ويتم اختيار الخدمات التموينية الخاصة بالمواطنين.
  • ومن ثم يتم الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.
  • ويتم الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.
  • ومن ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.

وزارة التضامن.. طاقة التموين بالرقم القومي

 

بدأت وزارة التموين منذ بداية شهر يناير الماضي بإرسال رسالة هاتفية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم حامل البطاقة التموينية، والتي تتضمن كميات منتجات التقنين التي اشترتها الأسرة من صاحب متجر التقنين للمنتجات الأساسية «زيت، سكر، أرز» أو باقي المنتجات الأخرى التي تضخها وزارة التموين إلى منافذ أصحاب المتاجر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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