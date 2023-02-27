الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية

الاستعلام عن بطاقة
الاستعلام عن بطاقة التموين

خصصت بوابة مصر الرقمية رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي، في إطار توفيرها للعديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين تسهيلاً عليهم و تزامناً مع اتجاه الدولة إلى رقمنة خدماتها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية . 

 

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 

يستطيع أصحاب بطاقة التموين الذين يصل عددهم إلى 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز، الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الدخول عبر بوابة مصر الرقمية واتباع الخطوات التالية : 

الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من الرابط التالي https://digital.gov.eg/ .

ثم اختر خدمات التموين ثم استعلام عن بطاقة التموين.

 سوف تظهر لك كافة البيانات الخاصة بالبطاقة والتي تتضمن «اسم رب الأسرة وأيضا أفراد الأسرة، وكذلك آخر مرة تم صرف خبز، وأيضا سلع تموينية، والأفراد الذين يحصلون في البطاقة على دعم خبز فقط، أو دعم سلع فقط».

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ويمكنك الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الموبايل من خلال إرسال رقم 1 على الرقم  9136 الذي خصصته وزارة التموين للاستعلام عن بطاقة التموين، ولابد أن يكون المستعلم هو رب الأسرة المسجل باسمه رقم الموبايل في قاعدة البيانات بوزارة التموين، وسيأتي الرد فوراً بالرقم السري، وأيضا معلومات البطاقة.

بوابة مصر الرقمية 

 

لا تتوقف الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية على الاستعلام عن بطاقة التموين فقط ولكن يمكن لأصحاب بطاقة التموين الاستعلام عن الكثير من الخدمات من خلال البوابة وهي كالتالي:  تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية . 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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