صرف التموين لـ2.6 مليون مواطن مقيدين على 800 ألف بطاقة بكفر الشيخ

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ، إنه يتم صرف المقررات التموينية لنحو 2 مليون و600 ألف مواطن مقيدين على 800 ألف بطاقة تموينية بقيمة 125 مليون جنيه سلع تموينية شهرياً.

وأضاف حبيب، خلال جولة تفقدية على مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة كفر الشيخ، أن عدد بقالي التموين في المحافظة يصل إلى 1800 بقال، و101 فرع جمعيتي، و16 مجمعا استهلاكيا، إضافة إلى 1300 مخبز بلدي مدعم تنتج ما يزيد عن 12 مليون رغيف بلدي يوميا للمستفيدين من منظومة الخبز المدعم.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ، أن الشركة العامة لتجارة الجملة لديها في المحافظة 22 مخزن جملة رئيسي و80 مخزنا تابعا يتم من خلالهم توريد السلع التموينية لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي.

ولفت عماد حبيب إلى أن محافظة الشيخ بها 87 مكتبا تموينيا و15 إدارة تموينية و12 مركز خدمة تكنولوجي مطور، ومستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة 3 مراكز خدمة تكنولوجية مطورة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وقال حبيب إن محافظة كفر الشيخ بها 150 محطة وقود و3 محطات غاز طبيعي، ويتم حاليًا من خلال لجنة الاستثمار في محافظة كفر الشيخ، التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، أو إضافة خطوط غاز في المحطات القائمة بالفعل.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، إلى أن موسم توريد الأرز الذي انتهي يناير الماضي تم خلاله استلام 40 الف طن ارز من المزارعين في حين أن المساحة المزروعة بالأرز تبلغ 240 ألف فدان.

وأشار حبيب إلى أن الكميات تم توريدها لنحو 21 موقع موزعين على 3 جهات تتبع شركة مضارب كفر الشيخ، والبنك الزراعي، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.