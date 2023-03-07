الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف التموين لـ2.6 مليون مواطن مقيدين على 800 ألف بطاقة بكفر الشيخ

عماد حبيب، وكيل
عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ، إنه يتم صرف المقررات التموينية لنحو 2 مليون و600 ألف مواطن مقيدين على 800 ألف بطاقة تموينية بقيمة 125 مليون جنيه سلع تموينية شهرياً.

وأضاف حبيب، خلال جولة تفقدية على مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة كفر الشيخ، أن عدد بقالي التموين في المحافظة يصل إلى 1800 بقال، و101 فرع جمعيتي، و16 مجمعا استهلاكيا، إضافة إلى 1300 مخبز بلدي مدعم تنتج ما يزيد عن 12 مليون رغيف بلدي يوميا للمستفيدين من منظومة الخبز المدعم.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ، أن الشركة العامة لتجارة الجملة لديها في المحافظة 22 مخزن جملة رئيسي و80 مخزنا تابعا يتم من خلالهم توريد السلع التموينية لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي.

ولفت عماد حبيب إلى أن محافظة الشيخ بها 87 مكتبا تموينيا و15 إدارة تموينية و12 مركز خدمة تكنولوجي مطور، ومستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة 3 مراكز خدمة تكنولوجية مطورة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وقال حبيب إن محافظة كفر الشيخ بها 150 محطة وقود و3 محطات غاز طبيعي، ويتم حاليًا من خلال لجنة الاستثمار في محافظة كفر الشيخ، التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، أو إضافة خطوط غاز في المحطات القائمة بالفعل.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، إلى أن موسم توريد الأرز الذي انتهي يناير الماضي تم خلاله استلام 40 الف طن ارز من المزارعين في حين أن المساحة المزروعة بالأرز تبلغ 240 ألف فدان.

وأشار حبيب إلى أن الكميات تم توريدها لنحو 21 موقع موزعين على 3 جهات تتبع شركة مضارب كفر الشيخ، والبنك الزراعي، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.

العامة لتجارة الجملة السلع التموينية الشركة القابضة الشركة العامة الخبز المدعم التموين والتجارة الداخلية ف التموين والتجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

صرف التموين لـ2.6 مليون مواطن مقيدين على 800 ألف بطاقة بكفر الشيخ

التصريح بدفن 5 طلاب لقوا مصرعهم فى حادث تصادم «صلاح سالم»

«الإحصاء»: 2.3 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 11 شهرا

تفاصيل مقتل تاجر مخدرات وإلقاء جثته من أعلى عقار فى دار السلام

استقالة رئيس وزراء قطر.. ومحمد بن عبدالرحمن آل ثانى خلفًا له

الحكومة تستقبل 99 ألف شكوى خلال فبراير.. وإصدار وتفعيل 2736 كارت «تكافل وكرامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة

محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف اقتحامات قوات الاحتلال للحرم