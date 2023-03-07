الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2023

التموين
التموين

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2023 من أكثر محور البحث حاليا عبر جوجل نظرا لرغبة قطاع عريض من المواطنين في إضافة أبنائهم للمنظومة التموينية للحصول على حصصهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة للأسر المستحقة للدعم من الفئات التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية من كافة محافظات الجمهورية.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2023

أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن إضافة الأفراد الجدد عبر المنظومة التموينية، وذلك من خلال البوابة الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا)  وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب البطاقة التموينية والأفراد الجدد وصافي الدخل للأسرة شهريا.

ويجب أن يكون الفرد المراد إضافته غلى بطاقة التموين من صلة القرابة الدرجة الأولى لصاحب البطاقة التموينية ( ابن ، ابنة ، زوجة) لضمان قبول طلب إضافة مع أحقية الأسرة في الدعم السلعي من خلال بيان إجمالي الدخل الصافي للأسرة المراد إضافة أفراد جدد لبطاقتها التموينية.

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الفئات المسموح لهم إضافة أبنائهم للبطاقة التموينية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفئات المسموح لهم بإضفة أبنائهم عبر منظومة التموين للحصول حصصهم في السلع المدعمة من الدولة من خلال بطاقة التموين وهم كما يلي :-

  • الأطفال من الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة.
  • الأطفال من الأسر حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • الأطفال من أسر الشهداء.
  • الأطفال من الأسر البديلة.

ويمكن الإضافة من خلال الموقع الإلكتروني الخطوات التالية :-

  • الدخول عبر البوابة الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • اختيار خدمات التموين.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة عن صاحب البطاقة التموينية.
  • إدخال كافة بيانات الأفراد المطلوبة إضافتهم.
  • تسجيل إجمالي الدخل الصفي للأسرة.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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الخدمات التموينة الإلكترونية للمواطنين 

فعلت وزارة التموين بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2023 وكافة الخدمات التموينية والتي تتلخص فيما يلي :-

1 - استخراج بطاقة تموين.

2 - تفعيل بطاقة تموين.

3 - إصدر بطاقة تموين بدل تالف.

4 - نقل من محافظة إلى آخرى.

5 - إضافة الزوجة.

6 - تحديد معاد الصرف.

7 - إيقاف البطاقة التموينية.

8 - إيقاف صرف المتوفين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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