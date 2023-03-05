تقديم شكاوى وزارة التموين ورابط منظومة الشكاوى الحكومية

تتيح وزارة التموين للمواطنين تقديم شكاوى التموين عبر العديد من منافذها وذلك لضمان وصول خدماتها للمواطنين بصورة صحيحة.

وتتيح وزارة التموين تقديم شكاوى تخص الاوكازيونات الشتوية والتي تبدأ في نهاية الموسم الشتوي ، وأيضًا الشكاوى الخاصة ببطاقات التموين.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي كيفية تقديم شكاوى وزارة التموين.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة شكاوى وزارة التموين ويمكن للمواطنين الدخول عليها عبر زيارة هذا الرابط

http://www.msit.gov.eg

ثم اختيار أيقونة خدمات المواطنين، ثم الضغط على أيقونة شكاوى المواطنين ، لتظهر أمامك البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ولكي تتمكن من كتابة شكاوى التموين لابد من تكتب تسجيل الدخول وكلمة السر الخاصة بك ، ثم كتابة شكاوى وزارة التموين.

وإذا لم يكن لديك حساب على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة فلابد من التسجيل أولاً عن طريق إدخال الاسم رباعى وبريدك الإلكتروني وباقي البيانات المطلوبة الأخرى في الاستمارة أدناه، وكتابة بيانات المستخدم، “اسم الشاكى رباعيً، طبيعة الشاكى، الوظيفة، الرقم القومى، وبعض البيانات الإضافية، منها الحالة الإجتماعية، تاريخ الميلاد، وكتابة بيانات الاتصال رقم المحمول، وكتابة المحافظة، والعنوان بالتفصيل ، البريد الالكتروني، وكتابة كلمة المرور”.

وتنوه البوابة إلى ضرورة الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر حيث أنهما سيكونا وسيلتك الأساسية لتسجيل شكوى جديدة أو متابعة شكاوى سابقة أو الاتصال على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

موقع دعم مصر

هناك طريقة أخرى تمكن المواطنين من تقديم شكاوى وزارة التموين من خلال الاتصال على الخط الساخن لموقع دعم مصر والذي أنشأته وزارة التموين خصيصا لتقديم خدمات التموين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الإدارات التموينية بالتوازي مع بوابة مصر الرقمية للتموين، ورقم الخط الساخن لموقع دعم مصر 19959.

شكاوى التموين محافظة القاهرة

وخصصت محافظة القاهرة وسيلة لتقديم شكاوى التموين محافظة القاهرة، والإبلاغ عن شكاوى التموين الخاصة بالتنخفيضات أو بالأسعار خاصة التي تختلف عن أسعار قائمة السلع التموينية التي تعلن شهريا كي يلتزم بها البقال، توضح الوزارة طريقتان للاتصال على أيا منهما للإبلاغ عن شكوى المواطن صاحب البطاقة التموينية، وتشمل طرق تقديم الشكاوي عى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.