رابط موقع وزارة التموين لتحديث البيانات.. كشفت وزارة التموين عن خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين وخطوات إضافة المواليد الجدد بالرقم القومي ورقم الهاتف على البطاقات التموينية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين.

وكثُر البحث عن رابط موقع وزارة التموين لتحديث البيانات عبر محركات البحث المُختلفة، وتصدر مؤشرات جوجل واهتمامات المستفيدين للدعم التمويني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

رابط موقع وزارة التموين لتحديث البيانات 2023

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن رابط موقع وزارة التموين لتحديث البيانات، من كافة أنحاء الجمهورية، من قبل حاملي البطاقات التموينية.. تستعرض «الدستور» في السطور التالية رابط موقع وزارة التموين وطرق تحديث البيانات على البطاقة التموينية 2023 وخطوات إضافة المواليد الجدد بالرقم القومي.

رابط موقع وزارة التموين وخطوات تحديث البيانات 2023

يرغب الكثيرون في معرفة رابط وزارة التموين لتحديث بيانات البطاقة التموينية 2023 وخطوات إضافة المواليد الجدد بالرقم للحصول على الدعم المخصص من الحكومة للمواطنين حتى لا يتم إيقاف البطاقات، خاصة بعد ربط إضافة المواليد الجدد بضرورة تسجيل المحمول على البطاقة التموينية، لذلك يمكن تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال الخطوات التالية:

1. قم بالدخول على موقع دعم مصر عن طريق الرابط اضغط هنــــــا.

2. قم بالضغط على أيقونة تسجيل رقم التليفون المحمول.

3. أكتب رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

4. قم بالضغط على كلمة «التالي».

5. بعد أن تكتب رقم البطاقة سيظهر اسم رب الأسرة وأيقونة يتم كتابة رقم التليفون بها.

6. ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول.

7. ستلاحظ ظهور رسالة بقبول رقم المحمول وفي خانة عدم القبول ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة.

8. وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة «رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث».

شروط إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2023

1. يتم إضافة المواليد على بطاقات التموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

2. يتم تسجيل أفراد على بطاقة التموين لحاملي كارت الخدمات المتكاملة.

3. يتم تسجل مواليد على بطاقة التموين 2022 لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي.

4. يمكن لأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة إضافة مواليد 2022.

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