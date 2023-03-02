رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر مارس 2023

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المحال التجارية عبر محرك البحث العالمي جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023، وموعد الغرامة وقيمتها.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023، وكيفية السداد والدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

وتفتح الشركة المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوي الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترالًا من الثامنة صباحًا إلى الثالثة والنصف عصرًا، بالإضافة إلي ١٢٠ مركز خدمة و١٠٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وفرضت الشركة المصرية للاتصالات غرامة تأخير مع تحويل خط المشترك إلى استقبال فقط منذ ١٤ فبراير الماضي حتى منتصف مارس الجاري، مع دفع غرامة تقدر بنحو عشر جنيهات كحد أدنى أو ١.٥% كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد.

في حين أن الشركة ستقوم بقطع الحرارة نهائيًا، ووقف الخدمة عن المشترك من 15 مارس الجاري لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه.



آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023



وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يومًا، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء، حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة "we" وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.