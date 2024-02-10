شريان الحياة الأخير.. العالم يدين خطة نتنياهو لاجتياح رفح

أدانت دول العالم، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبدء عملية عسكرية إسرائيلية موسعة في مدينة رفح الفلسطينية، معتبرين أنها ستكون كارثة كبرى وتشريد لمئآت الآلاف من النازحين من غزة.

كندا تعرب عن قلقها إزاء خطط العدوان الإسرائيلى على رفح

وأعربت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أمس الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها.

وقالت جولي في تغريدة على موقع "إكس": "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وسيكون له تأثير مدمر، حيث يعرض حياة الفلسطينيين والأجانب، بمن فيهم الأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ، لخطر جسيم ويجعل توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية أمرًا خطيرًا".

الأمم المتحدة: استهداف رفح بمثابة تهجير قسري جماعي

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة، إن المدنيين في رفح بقطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، مشددًا على أن الأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في وضع خطة لإخلاء رفح من المدنيين الفلسطينيين.

الاتحاد الأوروبي: اجتياح رفح مثير للقلق

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة: "يوجد 1.4 مليون فلسطيني حاليًا في رفح دون مكان آمن للذهاب إليه، يواجهون المجاعة، التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق، وستكون لها عواقب كارثية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الرهيب بالفعل والخسارة المدنية لا تحتمل".

المجلس النرويجي للاجئين: رفح شريان الحياة الأخير

كذلك حذر المجلس من أنه حال واجهت رفح نفس مصير مدينة خان يونس ستدمر كل أجزاء غزة، بما في ذلك شريان الحياة الأخير الذي تصل عبره المساعدات إلى الفلسطينيين.

السعودية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح

وحذَّرت السعودية إسرائيل من شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يقيم أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية ان المملكة تحذر من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة مؤكدة أن مدينة رفح هي “الملاذ الأخير لمئات الآلاف من الأشخاص” الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وزير الخارجية الإسباني: استهداف رفح يهدد مليون فلسطيني

كذلك حذر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، من خطورة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المسئول الإسباني، في تغريدة له عبر موقع "إكس"، تويتر سابقًا، السبت، إن توسيع العمليات العسكرية إلى رفح من شأنه أن يهدد بشكل خطير حياة أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة، وسيؤدي إلى زيادة الكارثة الإنسانية.