السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح.. وتدعو مجلس الأمن لوقف الاحتلال

رفح
رفح

حذَّرت المملكة العربية السعودية، إسرائيل، من شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يقيم أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تُحذِّر من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية السعودية، أن مدينة رفح  هي "الملاذ الأخير لمئات الآلاف من الأشخاص" الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، مؤكدة رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريًا.

 وجددت المملكة وفق البيان، مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلًا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان.

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