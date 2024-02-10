السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب فيفا بتعليق عضوية إسرائيل

الفيفا
الفيفا

قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم، إنه طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بسبب الحرب التي تخوضها البلاد في غزة، ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. 

وفي إعلان نُشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الإيراني لكرة القدم، طلبت إيران من فيفا تعليق الاتحاد الإسرائيلي بشكل كامل عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

ويطالب الطلب أيضًا باتخاذ إجراءات فورية وجادة من قبل الفيفا والاتحادات الأعضاء فيه لمنع استمرار الجرائم الإسرائيلية وتوفير الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية والطبية للأبرياء والمدنيين.

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حسين هريدى: مصر لم تغلق معبر رفح فى أى وقت منذ بدء الحرب على غزة

وزير الخارجية الإسباني يحذر من توسيع العمليات الإسرائيلية إلى رفح
 

وحذر وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس" من خطورة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح.

وقال المسؤول الإسباني في تغريدة عبر موقع تويتر سابقًا، اليوم، إن توسيع العمليات العسكرية إلى رفح قد يهدد بشكل خطير حياة أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة وسيؤدي إلى زيادة الكارثة الإنسانية.

وتابع: “نحن نطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين واحترام القانون الإنساني الدولي ودخول المساعدات”.

كما حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" من الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة، معتبرًا أن له "عواقب كارثية".

وقال “بوريل” على منصة التواصل الاجتماعي: "1.4 مليون فلسطيني موجودون حاليًا في رفح دون مكان آمن للذهاب إليه، ويواجهون المجاعة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف “بوريل”: "التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق".

 

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