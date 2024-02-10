عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

قال السفير ماجد بامية، نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السبت، إن مصر هي الدولة الأكثر اهتماما على مستوى العالم بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف السفير الفلسطيني، في بيان عبر حسابه على "إكس"، أن مصر لا تريد التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وحريصة على إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة، انطلاقا من دعمها الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مصر رحبت بأي مساعدات تدخل إلى غزة من كل أنحاء العالم، وتأكدت من وصولها إلى الحدود، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون المجاعة على بعد أمتار قليلة من أطنان المساعدات المتكدسة في مصر، والتي لا تستطيع الدخول بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية والقصف المتكرر لمعبر رفح.

شهدنا تعبئة مصر الكاملة لتسريع دخول المساعدات

وتابع: "شهدنا في نيويورك تعبئة مصر الكاملة، بدعم من المجموعة العربية ومن خلال مندوبها العربي في المجلس، الإمارات العربية المتحدة، لاعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي لإنشاء آلية أممية لتسريع وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال "بامية" إن هناك محاولات لإيجاد طريقة للتخلص من القيود الإسرائيلية التي تفرض على دخول المساعدات لغزة بحجة الأمن، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما أخطأ في الكلام، أو ربما قرر التطرق إلى مصر حتى لا يحدد المذنب الحقيقي في منع المساعدات وهي إسرائيل، لذا تصريحات بايدن ليست دقيقة ولا حكيمة بشأن مصر.

مزاعم بايدن تجاه مصر

وكان الرئيس بايدن قد زعم، أمس، أن مصر تسببت في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأنه طلب من القاهرة إدخال المساعدات إلى غزة، متجاهلا القصف الإسرائيلي ومنع الاحتلال دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، بجانب عرقلة واشنطن صدور أي قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم إدخال المساعدات ويوقف الحرب.