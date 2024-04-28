وظائف وزارة الدفاع السعودية.. رابط التقديم

أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، اليوم (الأحد)، بدء استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن:

المؤهلات المطلوبة:

بكالوريوس

دبلوم

الثانوية العامة وما يعادلها

فيما حددت فترة التقديم لتكون من الأحد الموافق 1445/10/19هـ وحتى 1445/10/23هـ.. عبر هذا الرابط

يتمتع المقبولون في الوظائف العسكرية بالعديد من المزايا، تشمل:

راتب تقاعدي مجزٍ

تأمين صحي شامل

إجازات سنوية مدفوعة

فرص للتدريب والتطوير المهني

إسكان عسكري

ويجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وهناك استثناء للمنشأ للمتقدم الذي نشأ خارج المملكة مع والده أثناء خدمته للدولة، ويجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات والإجراءات الخاصة بالقبول طبقا للشروط، كما يجب أن تتوافر في الفرد الفني المؤهلات التي تقوم اللائحة التنفيذية بتحديدها.