المجلس القومى للمرأة يعلن عن وظائف وفرص عمل جديدة

أعلن المجلس القومى للمرأة، عن توافر فرص عمل جديدة في 3 وظائف مختلفة، بأحد مشروعاته.

وظائف خالية بالمجلس القومي للمرأة

وقال "القومى للمرأة"، إنه في حاجة إلى فريق عمل بمحافظة القاهرة من أجل إدارة وحدة مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية".

وأضاف "القومى للمرأة" أن هناك 3 وظائف شاغرة يحتاج المجلس لتعيين البعض فيها، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

- منسق للمشروع (Technical Coordinator)

- مساعد إداري (Admin Officer)

- مسئول تواصل اجتماعي (Social Media Officer)

آخر موعد للتقديم في وظائف المجلس القومي للمرأة

وعن طريقة التقديم إلى وظائف القومي للمرأة، أشار "القومى للمرأة" إلى أنه على من يرغب في القدم زيارة الموقع التالي، من خلال "الضغط هنا" حتى يتمكن المواطن من الانتقال لموقع التوظيف.

وأوضح "القومى للمرأة" أنه على المتقدم تحديد العنوان الوظيفي الذي يرغب في العمل به، وذلك في خانة "الموضوع"، مشيرًا إلى أنّ آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف هو يوم 30 من شهر أبريل الجاري للعام الحالي 2024.

وعن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، فهو مشروع يعمل المجلس القومي للمرأة على تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تقديم ندوات توعوية حول خطورة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي، التي من شأنها أن تؤثر على قرار الهجرة.